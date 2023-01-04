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Spor

Adana Demirspor'un rakibi İstanbulspor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın İstanbulspor'u ağırlayacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 11:02 - Güncelleme:
Adana Demirspor'un rakibi İstanbulspor
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Ligde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 27 puan toplayan Adana Demirspor, haftaya 4. sırada girdi. Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'ye 4-2 yenilen Adana Demirspor, 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, 16. haftada Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Bu sezon rakiplerine 3 kez üstünlük kurabilen ve 2 beraberlik sonunda 11 puan elde edebilen İstanbulspor ise son sırada yer alıyor.

İstanbulspor üst üste 7 mağlubiyetin ardından 16. haftada Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek kötü gidişi sonlandırmıştı.

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