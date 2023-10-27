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Spor

Adana Demirspor'un rakibi Konyaspor

Trendyol Süper Lig'in iddialı takımlarından Adana Demirspor, yarın akşam Konyaspor'u ağırlayacak. Mavi şimşekler maçtan galip ayrılıp Fatih Karagümrük karşısında alınan yenilgiyi taraftarına unutturmak istiyor.

AA27 Ekim 2023 Cuma 09:32 - Güncelleme:
Adana Demirspor'un rakibi Konyaspor
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligde 5 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 17 puanla haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, 9 puanla 15. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'deki Beşiktaş'ı 4-2, Corendon Alanyaspor'u 4-0 ve Trabzonspor'u 1-0 yenen Adana Demirspor, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak 3 maçlık galibiyet serisini sürdürememişti.

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