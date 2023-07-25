Adana Demirspor'un rakibinden Yevhen Konoplyanka transferi

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi CFR Cluj, Yevhen Konoplyanka transferini açıkladı.
Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi CFR Cluj, Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna kattı.
Rumen ekibinden yapılan açıklamada serbest oyuncu durumunda olan Ukraynalı Yevgen Konoplyanka'nın 1 yıllığına imza attığı belirtildi.
33 yaşındaki oyuncu Adana Demirspor karşısında listeler daha önceden verildiği için forma giyemeyecek.
Konoplyanka son olarak Polonya'nın Cracovia takımında forma giymiş ve 28 maçta 4 gol 2 asist üretmişti.