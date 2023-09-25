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Spor

Adana Demirspor'un teknik diretörü Patrick Kluivert'in oğlu, Barcelona'ya imza attı

Adana Demirspor'un Hollandalı Teknik Direktörü Patrick Kluivert'ın bir oğlu Shane Kluivert, futbol devi Barcelona'ya imza attı.

25 Eylül 2023 Pazartesi 15:44 - Güncelleme:
Adana Demirspor'un teknik diretörü Patrick Kluivert'in oğlu, Barcelona'ya imza attı
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Adana Demirspor'un Hollandalı Teknik Direktörü Patrick Kluivert'ın bir oğlu daha profesyonel futbol hayatına adım attı.

Patrick Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu Shane Kluivert, 2017'den bu yana altyapısında yer aldığı Barcelona ile profesyonel sözleşme imzaladı. Shane Kluivert, sol kanat pozisyonunda forma giyiyor.

3 OĞLU DA FUTBOLCU

Futbolculuk kariyerinde dünya yıldızı olarak görülen Patrick Kluivert'in diğer oğulları Justin Kluivert (24) İngiliz ekibi Bournemouth'da, Ruben Kluivert (22) ise Hollanda'da FC Dordrecht forması giyiyor.

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