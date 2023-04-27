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Spor

Adana Denmirspor, Alanyaspor mesaisine başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde başladı.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 22:32 - Güncelleme:
Adana Denmirspor, Alanyaspor mesaisine başladı
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasını bay geçecek Adana Demirspor, ligin 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda Adana Demirsporlu futbolcular pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları yaptı.

Akdeniz ekibi Adana Demirspor bu sezon Süper Lig'de çıktığı 30 resmi maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek 57 puan ile ligde 4. sırada yer alıyor. Mavi-lacivertli ekip son bu maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

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