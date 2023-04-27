Adana Denmirspor, Alanyaspor mesaisine başladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasını bay geçecek Adana Demirspor, ligin 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda Adana Demirsporlu futbolcular pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları yaptı.

Akdeniz ekibi Adana Demirspor bu sezon Süper Lig'de çıktığı 30 resmi maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek 57 puan ile ligde 4. sırada yer alıyor. Mavi-lacivertli ekip son bu maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.