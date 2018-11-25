Adana derbisinde kazanan yok: 1-1

Spor Toto 1. Lig'de Adana derbisinde Adana Demirspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. 13. haftadaki mücadele, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Adana Demirspor'a üstünlüğü getiren gol, 15. dakikada Traore'nin asistinde Kosecki ile geldi. Son dakikalara kadar oyunun kontrolünü elinde tutan Adana Demirspor, 86. dakikada gelen gole engel olamadı. Adanaspor'a beraberliği ve 1 puanı, 85. dakikada Ahmet Dereli getirdi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor üst üste 2. maçından galibiyet çıkartamazken, 20 puana yükseldi. Puanını 15 yapan Adanaspor'un galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Boluspor ile karşılaşacakken, Adanaspor ise evinde Hatayspor'u konuk edecek.

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Abdullah Bora Özkara

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mitrovic, Orhan Taşdelen, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Kosecki (Dk. 74 Kage), Berk Yıldız, Traore, Galip Güzel, Orkan Çınar, Pote

Adanaspor: Karacic, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur, Berkan Yıldırım, Kenan Karışık (Dk. 45 Abdulkadir Özdemir), Gökhan Sazdağı (Dk. 64 Ahmet Dereli), Hakan Barış (Dk. 90+3 Renan Diniz), Kone, Feczesin, Bumba

Goller: Dk. 15 Kosecki (Adana Demirspor), Dk. 85 Ahmet Dereli (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Kosecki, Dk 35 Pote, Dk. 37 Tayyib Talha Sanuç, Dk. 73 Kurtuluş Yurt (Adana Demirspor), Dk. 90+1 Hakan Barış, Dk. 90+2 Kone, Dk. 90+4 Feczesin (Adanaspor)