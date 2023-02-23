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Spor

Adana Sertaş Spor Kulübünün ligden çekilme talebi kabul edildi

TBF, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye Basketbol 2. Lig ekiplerinden Adana Sertaş Spor Kulübünün ligden çekilme talebini kabul etti.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 19:39 - Güncelleme:
Adana Sertaş Spor Kulübünün ligden çekilme talebi kabul edildi
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye Basketbol 2. Ligi ekibi Adana Sertaş Spor Kulübünün ligden çekilme talebinin kabul edildiğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, Adana Sertaş Spor Kulübünün 2022-2023 sezonuna devam edemeyeceğini federasyona resmi olarak bildirdiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde, Adana Sertaş Spor Kulübünün yapılan başvurusu kabul edilmiş ve sporcuları için 16 Mart 2023 tarihine kadar ek transfer yapabilme imkanı verilmiştir."

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