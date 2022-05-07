Adana'da 3 puan Alanyaspor'un

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Aytemiz Alanyaspor 2-1'lik skorla kaznadı.

Alanyaspor, 20. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Younes Belhanda, 32. dakikada skora eşitliğ getiren golü attı.

Konuk ekip, 76. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle galibiyete ulaştı.

Alanyaspor'un 80. dakikada Tayfur Bingöl'le bulduğu gol VAR uyarısıyla iptal edildi.

Son 5 iç saha maçında 3 yenilgi alan Adana Demirspor, 52 puanda kaldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Aytemiz Alanyaspor ise puanını 58'e yükseltti.

Adana Demirspor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Juanfran sağ kanattan ceza sahası içine yerden yaptığı ortada Adana Demirsporlu futbolcuların dokunamadığı topa Umut Güneş müdahale etti. Kale sahası içinde Borja'nın, önünde kalan topa vuruşunda, kaleci Muric yatarak meşin yuvarlağa hakim oldu.

20. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Candedias'ın yerden ortasında kale sahasında ön direk civarında Tayyip Talha Sanuç'un ters vuruşuyla meşin yuvarlak kendi kalesinde ağlarla buluştu: 0-1.

30. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanatta ceza sahası içine kale önüne ortasında Diedhiou'nun yatarak kafa vuruşunda, top kaleci Muric'te kaldı.

32. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta Bjarnason'un pasıyla topla buluşan Belhanda topu sürerek ceza sahası çizgisine kadar geldi. Belhanda'nın bu noktadan vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

37. dakikada Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında kaleci Yusuf Karagöz'ün yükselip dokunamadığı topa Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

42. dakikada Gökhan İnler, çalımlarla yaklaştığı ceza sahasına girmeden sert şutunda kaleci Yusuf Karagöz son anda topu kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Öte yandan maçtan önce Adana Demirsporlu futbolcular seremoniye üzerinde "Söğüt'ten Sarıçam'a Gönül Köprüsü 18. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni okuntulusunuz" yazılı pankartla çıktı. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular da üzerinde "7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" yazılı pankart taşıdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51'inci dakikada Adana Demirspor'da sağ çaprazda Belhanda içeri ortaladı. Tayyip'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak hakem Tayyip'in faul yaptığı için golu iptal etti.

53'üncü dakikada Yunus sağ çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Yunus, arka direkteki Balotelli'ye pasını çıkarttı. Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

76'ncı dakikada Efkan'ın taşıdığı topla gelişen atakta, Eduardo penaltı noktasında topu düzelterek vurdu. Savunmadan dönen topu tekrar alan Efkan, sağ çaprazdaki Emre'ye verdi. Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

79'uncu dakikada sol kanattan atak geliştiren Vargas, ceza sahası içerisine ortaladı. Belhanda'nın gelişine vuruşunda top, direğin yanında auta çıktı.

80'inci dakikada Alanyaspor atağında Candeias topu ortaladı. Tayfur'un altıpasa çevirdiği top, savunmadan sekti. Seken topla buluşan Tayfur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Adana Demirspor'un itirazı üzerine VAR incelemesi yapan hakem Ümit Öztürk, gol öncesi faulü belirledi ve golü iptal etti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir

ADANA DEMİRSPOR: Muric - Rassoul (Dk. 79 Alper), Tayyip, Samet, İsmail (Dk. 87 Semih), Sinan, Gökhan (Dk. 87 Assombalonga), Bjarnason (Dk. 79 Vargas), Belhanda, Yunus, Balotelli

AYTEMİZ ALANYASPOR: Yusuf - Fatih, Awaziem (Dk. 69 Emre), Milunovic, Borja, Fer, Umut (Dk. 68 Efkan), Efecan (Dk. 58 Tayfur), Candeias (Dk. 84 Navais), Juanfran, Diedhiou (Dk. 58 Eduardo),

GOLLER: Dk. 32 Belhanda (Adana Demirspor), Dk. 20 Tayyip (KK), Dk. 76 Emre (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Semih, İsmail, Balotelli, Belhanda (Adana Demirspor), Diedhiou, Awaziem, Umut, Tayfur (Aytemiz Alanyaspor)