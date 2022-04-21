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Spor

Adanaspor evinde Samsunspor'u tek golle geçti

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 19:11 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 19:11
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Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Cihan Aydın, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün Kamacı

ADANASPOR: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz, Roche, Fıratcan Üzüm, İbrahim Aksu (Dk 46 Bruns), Benasser (Dk. 90+3 Efe Tatlı), Celil Yüksel, İsmail Erdoğan, Tetteh (Dk. 8 Eren Karadağ, Dk. 90+6 Ahmethan Köse), Ciss

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Bateau (Dk. 68 Berk Taşkın), Osman Çelik, Soner Gönül, Savicevic (Dk. 81 Cihan Kahraman), Hasan Kılıç (Dk. 81 Tallo), Ali Ülgen, Yasin Öztekin (Dk. 46 Kayamba), Fofana, Tomane

GOL: Dk. 46 Bruns (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 77 Soner Gönül, Dk. 85 Osman Çelik, Dk. 88 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor)

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