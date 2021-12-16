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Spor

Adanaspor evinde tek golle kazandı

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde evinde karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

16 Aralık 2021 Perşembe 21:35 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 21:35
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Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 yendi.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Emre Kargın, Serdar Diyadin, Özcan Sultanoğlu

ADANASPOR: Karacic, Donkor, Uğurcan Yazğılı, Evren Korkmaz, Fıratcan Üzüm, Celil Yüksel, Benasser, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 78 Ömer Çakı), Ozegovic (Dk. 90+4 Kingsley), Tetteh (Dk. 87 Bruns)

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo (Dk. 70 Okan Erdoğan), Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Topalli (Dk. 70 Emir Kaan Gültekin), Muammer Sarıkaya (Dk. 84 Cajic), Eslem Öztürk (Dk. 84 Ferhat Yazgan), Ethemi (Dk. 78 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz

GOL: Dk. 61 Donkor (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 53 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 58 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

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