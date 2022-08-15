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Spor

Adanaspor evinde Tuzlaspor ile berabere kaldı

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı ve sezonu 1 puanla açtı.

AA15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:36 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor ile Tuzlaspor 1-1 berabere kaldı.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Emre Kargın, Gökmen Baltacı, Ali Can Alp

ADANASPOR: Hasan Hüseyin Akınay, Burak Can Çamoğlu, Yiğithan Güveli, (Dk. 87 Evren Korkmaz) Roche, Emre Kaplan, Hakkı Türker, Benasser, Burak Çoban, Sacko, Ahmethan Köse (Dk. 61 Jallow), Tetteh (Dk. 79 Özcan Aydın)

TUZLASPOR: Emre Koyuncu, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Osman Tarık Çamdal, Süleyman Luş (Dk. 65 Mustafa Emre Can), Bünyamin Yürür, Abdoulaye Cisse (Dk. 84 Muhammed Demirci), Mata (Dk. 86 Hüseyin Atakan Üner), Adeniyi, Savic (Dk. 46 Olatunbosun), Kone (Dk. 65 Rotman)

GOLLER: Dk. 30 Tetteh (Adanaspor), Dk. 45+1 Mata (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 38 Gökhan Akkan (Tuzlaspor), Dk. 71 Yiğithan Güveli, Dk. 90 Sacko (Adanaspor)

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