Adanaspor golcüsü Robert Feczesin'i gönderdi
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Macar forvet oyuncusu Robert Feczesin ile yollarını ayırdı.
Turuncu-beyazlı ekip, yeni sezonda takımda düşünülmeyen 33 yaşındaki Feczesin ile anlaşarak sözleşmesini karşılıklı feshetti.
Geçen sezon takıma dahil olan Feczesin'in bir yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
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