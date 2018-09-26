Adanaspor'da Coşkun Demirbakan dönemi başladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'da Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük görevine, Coşkun Demirbakan getirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün Şile Yıldızspor ile oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını başkanımız Bayram Akgül ile beraber takip eden Coşkun Demirbakan, turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir." denildi.