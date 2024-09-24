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Spor

Adanaspor'da François Ciccolini dönemi sona erdi

1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından anlaşmaya vardığı yardımcısı François Ciccolini ile yolları ayırdı.

DHA24 Eylül 2024 Salı 15:00 - Güncelleme:
Adanaspor'da François Ciccolini dönemi sona erdi
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Adanaspor, Manisa deplasmanında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Teknik Direktör Sol Bamba'nın ekibinde yer alan François Ciccolini ile yollarını ayırdı. 2024-2025 futbol sezonu için anlaşmaya varılan antrenör Ciccolini ile karşılıklı anlaşıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Her iki tarafında mutabakatı neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ciccolini'ye kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

  • François Ciccolini
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