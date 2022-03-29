İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2022 Salı / 26 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6172
  • EURO
    16,2552
  • ALTIN
    897.66
  • BIST100
    2202.17
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adanaspor'da kale Burak Çapkınoğlu'na emanet
Spor

Adanaspor'da kale Burak Çapkınoğlu'na emanet

Altınordu maçının hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da, tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Goran Karacic'in yerine Burak Çapkınoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.

IHA29 Mart 2022 Salı 15:53 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 15:53
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Adanaspor rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını Çatalan Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti. Cuma gününe kadar çalışmalarını sürdürecek olan turuncu-beyazlılar cumartesi günü İzmir'e gidecek.

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar nezaretinde yapılan antrenman düz koşu ile başladı, daha sonra çift kale maç yapıldı. Geçtiğimiz hafta cezalı olan Efe Tatlı, Celil Yüksel ve İsmail Erdoğan'ın cezaları bitti. Bu futbolcular, Altınordu maçında görev verilmesi halinde forma giyecek. Hafta içinde tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Goran Karacic'in yerine, Burak Çapkınoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.