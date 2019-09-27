Aday listesi kabardı
BEŞİKTAŞ’TA seçim kararının alınmasıyla adaylar da netleşmeye başladı.
- Star Spor
Ahmet Nur Çebi, Serdar Adalı ve Hürser Tekinoktay’ın önümüzdeki günlerde başkanlık yarışına gireceğini resmen açıklaması bekleniyor. Hasan Arat nabız yoklarken, eski yöneticilerden İsmail Ünal’ın da seçime girmek için kongre üyeleriyle biraraya geleceği belirtiliyor. Orman yönetiminden ayrılan Erdal Torunoğulları’nın da Ahmet Nur Çebi ile temasta olduğu ve listesine girmek istediği ifade edildi.
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