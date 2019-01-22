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Adebayor Fenerbahçe'ye doğru

Sarı-Lacivertli yönetim Başakşehir’in Demba Ba hamlesi sonrası, görüşmelerde son aşamaya geldi. Sezon sonuna kadar kiralanacak olan Adebayor ile ilgili açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

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FENERBAHÇE, Emmanuel Adebayor transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı-Lacivertliler uzun süredir Başakşehir’in golcüsünü kadrosuna katmak için çaba harcıyordu. Geçtiğimiz günlerde Turuncu-Lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ’ın “Adebayor’u Beşiktaş ve Galatasaray’a vermem, Fener’e veririm” sözü de transferin ilk işaretleri olmuştu... 
 
MALATYA MAÇINDA SAHADA! 
 
Dün, Medipol Başakşehir’in Demba Ba’yı sezon sonuna kadar kiralamasının ardından Kanarya, Adebayor transferine bir adım daha yaklaştı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği ve Togolu golcü transferinin bugün resmen açıklanacağı ifade edildi. Fenerbahçe’nin sezon sonuna kadar kiralayacağı Adebayor’un ligdeki Malatya maçında sahada olması bekleniyor. 
 
54 MAÇTA 23 GOL, 6 ASİST 
 
Kanarya’nın kiralama bedeli olarak 1 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Futbola Togo’nun AC Merlan Lome takımında başlayan 34 yaşındaki forvet Metz,Monaco,Manchester City,- Real Madrid,Tottenham,Crystal Palace gibi takımların formalarını giydi. 2017 ara transfer döneminde bedelsiz olarak Başakşehir’e transfer olan Adebayor, 54 karşılaşmada forma giyerken 23 gol, 6 asistle oynadı.

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