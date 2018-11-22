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Adebayor Galatasaray'a, Burak Yılmaz Başakşehir'e...

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ın Başakşehir'e imza atma ihtimali, Adebayor'un Galatasaray'a gitmesine bağlı.

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Kulislere bomba gibi düştü... Domino etkisiyle iki büyük transfer gerçek oluyor. Trabzonspor'da istenmeyen adam ilan edilen Burak Yılmaz, mecburi istikamet olarak kankalarının yanına gidiyor. Maliyeti nedeniyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıcak bakmadığı, Fatih Terim'in ise gündemine bile almadığı futbolcuya Abdullah Avcı kucak açtı.

Yaşadığı sorunlar yüzünden mutsuz olan Adebayor'un gidişine ise Burak'ın gelişiyle onay çıkacak. Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Togolu futbolcu, sarı-kırmızılı takımda forma giymeye sıcak bakıyor.Tek sıkıntı 34 yaşındaki tecrübeli golcünün 2.5 yıllık sözleşme talep etmesi. Cimbom, 1.5 yıllık sözleşme önereceği Adebayor'a, Başakşehir'de kazandığından daha az ücret vermeyi planlıyor. Tüm bu gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı ise şimdiden merak konusu.

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