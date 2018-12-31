Adebayor kiralık olarak Fenerbahçe forması giyecek

TAKIMIN 3. SANTRFORU OLDU

SÜPER Lig’in ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe, lider Başakşehir’de gözden düşen Emmanuel Adebayor için harekete geçti. Slimani ve Soldado’dan istediği verimi alamayan Sarı-Lacivertli yönetim, Slimani’nin kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.Edin Visca için Turuncu-Lacivertliler ile pazarlık da yapan Fenerbahçe yönetimi, Başakşehir’in Sivasspor’dan Robinho’yu da kadrosuna katması sonrası 3. forvet konumuna düşen Adebayor’u da istedi.

TOGOLU YILDIZ İKNA ETTİ

BAŞAKŞEHİR yönetimi, Sarı-Lacivertliler’e ilk olumsuz yanıt verse de Togolu dünya yıldızı takımdan ayrılmak istiyor. Sezon başında geçirdiği sakatlık sonrası formasını Riad Bajic’ten geri almakta zorlanan Adebayor, Robinho’nun da transfer edilmesinin ardından oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Togolu yıldız Turuncu-Lacivertli yönetimden izin istedi. Başakşehir’in Adebayor’u 6 aylığına Fenerbahçe’ye kiralayacağı bildirilirken, Visca’nın hiçbir şekilde satılmayacağı öğrenildi. 35 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon 16 maçta 2 gol, 2 asisitlik performans gösterdi.

(Gunes)