Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Adebayor: Maçı kazanmaya yakındık

Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, Fenerbahçe deplasmanından alınan 1 puanın iyi olduğunu belirtti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Medipol Başakşehir'in golcü oyuncusu Emmanuel Adebayor, 1-1 biten Fenerbahçe maçını A Spor'a değerlendirdi.

Emmanuel Adebayor, A Spor'a verdiği demeçte şu sözleri kullandı;

''MAÇI KAZANMAYA YAKINDIK''

İyi bir oyundu. Biraz hayal kırıklığına uğradık. Günün sonunda baktığınızda pozitif bir oyun oynadık ve maçı kazanmaya yakındık. Bu futbol. Türkiye'de olmaktan dolayı mutluyum. Yenilmedik, berabere kaldık. Bence Fenerbahçe'den alınan 1 puan iyidir.

''FENERBAHÇE İŞİMİZİ ZORLAŞTIRDI''

Bence takım iyiydi. Deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz. Kazanmaya ihtiyaçları vardı, evlerinde oynadılar. İşimizi zorlaştırdılar ama biz iyi hazırlandık. Kazandığımız 1 puana sevinmedik ama aynı zamanda bu duruma üzülmedik de.

''AVCI İLE ARAM ÇOK İYİ''

Abdullah Avcı ile aram çok iyi. Buraya geldiğimden beri bana çok güveniyor. Benim kaliteme ve karakterime inanıyor. Ben de iyi oynayarak ve gol atıp takımımın kazanmasına yardımcı olarak ona borcumu ödemek istiyorum.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
SpaceX´ten gökyüzü şovu

SpaceX´ten gökyüzü şovu

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA