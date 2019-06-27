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Adebayor, Marsilya'ya imza atıyor

Başakşehir'le yollarını ayıran Adebayor, Marsilya'ya gidiyor.

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TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde Başakşehir’le yollarını ayıran ve şu anda birçok Süper Lig kulübünden teklif alan Adebayor’un Marsilya’ya gideceği belirtildi. 2017-18 sezonunda 36 maçta 17 gol 4 asistlik performansıyla henüz yaşlanmadığını ispatlayan Adebayor, geride bıraktığımız sezonda Abdullah Avcı tarafından genelde yedek kulübesinde oturtulurken tecrübeli golcünün buna rağmen 24 maçta 4 gol 2 asist yapması dikkatlerden kaçmamıştı.

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Süper Lig’den Göztepe, Ç.Rizespor’un girişimlerde bulunduğu Emmanuel Adebayor için Marsilya’nın devreye girdiği öğrenilirken, oyuncunun bonservisinin elinde olması Lig 1 devini bu transferde bir hayli iştahlandırdığı bildirildi. Balotelli’yi Parma’ya kaptıran Marsilya, Adebayor ile kadroda alternatif yaratmak isterken Togolu yıldızın Fransa’da daha önce Metz ve Monaco formaları giymesi ekstra avantaj olarak gösterildi.

35 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon ligde sadece 8 maçta ilk 11’de oynatıldı.

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