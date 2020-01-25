25.01.2020 13:11 - Güncelleme: 25.01.2020 13:23

Ligde hedefini Avrupa potası olarak belirleyen Yeni Malatyaspor’da gündem golcü... Jahovic’i Antalyaspor’a gönderen Sarı-Kırmızılılar, her ne kadar Umut Bulut’u renklerine bağlamış olsa da mutlaka kaliteli bir yabancı forvet istiyor. Hedefteki adam Emmanuel Adebayor...



Bonservisi elinde olan ve sezonun ilk yarısında Kayserispor formasını terleten 35 yaşındaki Togolu yıldız ile ilk temas kuruldu. Adebayor, yıllık maaş ücretinde indirime giderse bu transferin gerçekleşeceği öğrenildi. Adebayor konusunda sıkıntı çıkarsa, Malatyaspor’un B planı da hazır.

Alternatifi Pepe

Sarı-Kırmızılılar, Gine asıllı Fransız forvet Pepe Guilavogui ile temasta. 1.69 boyundaki Pepe’nin de bonservis maliyeti yok. Öte yandan Malatya, bir de genç orta saha oyuncusunun peşinde. İç Anadolu ekibi, geleceğe yatırım olarak gördüğü 20 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye’yi bitirmeye hazırlanıyor.