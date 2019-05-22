27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0534
  • 6,7596
  • 248.07
  • 85.309
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Adebayor ve Ba gönderiliyor

Şampiyonluğu geçen hafta kaybeden ve gelecek sezon için düğmeye basan Başakşehir iki golcüsünü gönderme kararı aldı. Turuncu-Lacivertli ekipte, yolların ayrılacağı diğer isimler önümüzdeki günlerde netleşecek.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MEDİPOL Başakşehir’de artık gelecek sezonun hazırlıkları başladı. Şampiyonluğu geçen hafta kaybeden Turuncu-Lacivertli takım hem gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro oluşturmak, hem de Devler Ligi’nde başarılı olmak için harekete geçti. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın geniş bir rapor hazırladığı öğrenilirken, ilk olarak Emmanuel Adebayor ve Dembe Ba’nın biletinin kesileceği ifade edildi. Yaprak dökümünün bu iki oyuncu ile sınırlı kalmayacağı ve gönderilecek diğer futbolcuların ise önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi.Başakşehir yönetimi gönderilecek isimler belirlendikten sonra yerlerine alınacak oyuncular için kolları sıvayacak ve bu sezon sıkıntı yaşanan bölgelerdeki aksaklık giderilecek.

Uluslararası Hafızlık ve Kur´an-ı Kerim´i Güzel Okuma Yarışması Başlıyor!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

KKTC'de koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varıldı

KKTC'de koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varıldı

Altun'dan Ara Güler Sergisi paylaşımı

Altun'dan Ara Güler Sergisi paylaşımı

Kuzey Kore'den ABD'ye çağrı: Gemimizi iade edin

Kuzey Kore'den ABD'ye çağrı: Gemimizi iade edin

Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı

Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı

Rum kesiminden gerilimi tırmandıracak 'sondaj' açıklaması

Rum kesiminden gerilimi tırmandıracak 'sondaj' açıklaması

Dışişlerinden Yunanistan'a sert tepki: Mesnetsiz iddiaların akıl ve vicdanla ilgisi yok

Dışişlerinden Yunanistan'a sert tepki: Mesnetsiz iddiaların akıl ve vicdanla ilgisi yok

Aracını park etmek isterken kızını ezdi

Aracını park etmek isterken kızını ezdi

İran, ABD'ye karşı daima galip çıkmıştır

İran, ABD'ye karşı daima galip çıkmıştır
 

POPÜLER HABERLER

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

Yok artık dedirtecek birbirinden tuhaf nesneler!

Yok artık dedirtecek birbirinden tuhaf nesneler!

32 yıldır ormanda yaşıyorlar!

32 yıldır ormanda yaşıyorlar!

İşte Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı birbirinden güzel camiler

İşte Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı birbirinden güzel camiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA