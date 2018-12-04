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Adebayor ve Seleznov Galatasaray'a gelmek için can atıyor

Ocak ayında iki golcü almayı planlayan Galatasaray Adebayor ve Seleznov'un işini bitirebilir.

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Ara transfer döneminin başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala Galatasaray’da golcü operasyonuna hız verildi. Cim Bom’da beklenen katkıyı sağlayamayan Muğdat, Seleznov transferinde takasta kullanılacak. Fanatik'in haberine göre; Gol yollarında yaşanan sorunu çözmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Başakşehir’den Adebayor’la Akhisar’dan Seleznov’u renklerine bağlamaya çalışıyor. İki oyuncunun da kendi kulüpleriyle sıkıntıları var ve tarafların anlaşması durumunda Galatasaray’a imza atmayı çok istiyorlar.

Şampiyonluk yarışı veren Başakşehir’de, 34 yaşındaki Adebayor son haftalarda gözden çıkarılmış durumda. İleri uçta Bajic’i tercih eden teknik patron Abdullah Avcı’nın, devre arasında Burak Yılmaz’ın transfer edilmesi halinde, Adebayor’un gidişine onay verdiği belirtiliyor. Gündemdeki diğer isim Seleznov da, kulübü Akhisar’da kadro dışı kaldı. 33 yaşındaki futbolcunun uzun süredir Galatasaray’a olan ilgisi biliniyor. Ayrıca Manisa temsilcisi de, Muğdat Çelik’in takıma geri dönmesine karşılığında Ukraynalı golcüyü bırakmaya sıcak bakıyor.

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