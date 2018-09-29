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Adebayor'un milli takımı bırakacağı iddia edildi

Adebayor’un Togo’nun ev sahibi olarak oynayacağı Gambia maçını, komşu ülke Gana’da oynamayı önerdiği, aksi takdirde milli takımı boykot edeceği bildirildi.

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Başakşehirli futbolcu Emmanuel Adebayor, ülkesi Togo’da son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi oldu. Togo’nun Afrika Uluslar Kupası’nda geçtiğimiz haftalarda Benin ile oynadığı maça kaptan olarak çıkan 34 yaşındaki oyuncu, sıradaki maçlarının farklı bir statta oynanması gerektiğini söyledi.

Togo teknik direktörü açıkladı

Ülkenin başkenti Lome’de milli takımın maçlarını oynadığı Kegue Stadyumu tadilatta olduğu için Togo, maçlarını bir süredir Lome belediye stadında oynuyor ve 0-0 biten Benin maçı da burada oynandı. Togo Milli Takımı Teknik Direktörü Claude Leroy, Canal + Sport’ta katıldığı programda, yıldız futbolcunun stadın zemininden hiç memnun olmadığını söyledi.

Zeminden şikayet etti

Benin karşısındaki performansı eleştiri konusu olan, zeminin durumunu işaret eden Adebayor, zeminin futbol oynamaya yeterince elverişli olmadığını söyledi. Togo milli takımı kaptanının, Togo’nun ev sahibi olarak 10 Ekim’de oynayacağı Gambia maçını, komşu ülke Gana’da oynamasını istediği belirtildi.

‘Milli takımı bırakabilir’

Afrika basınında internet siteleri gelişmeleri “Emmanuel Adebayor milli takıma kapılarını kapamakla tehdit ediyor”, “Adebayor milli takımı bu sebepten bırakabilir”, “Adebayor’dan yeni tehditler” başlıklarıyla verdi.

(Milliyet)

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