Adem Asil: Verilen destekle her geçen gün hayalime biraz daha yaklaşıyorum

Mısır'ın İskenderiye kentinde doğan, ilk, orta ve lise eğitimimi burada alan Asil, cimnastiğe İskenderiye'nin Semuh semtindeki askeri okula bağlı cimnastik merkezinde başladı. Asil, başlangıçta hobi olarak başladığı bu sporda yükselerek Mısır Milli Takımı'na girmeyi başardı.

Daha sonra ailesini Mısır'da bırakıp Türkiye'ye gelen Asil, spor hayatında önemli değişimlere imza attı. Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları ile 2022 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan, 2023'te Antalya'da düzenlenen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bireysel genel toplamda 84.965 puanla Avrupa şampiyonu, Türkiye'de de 2022 Barfiks ve 2024 halka aleti ve atlama masası kategorilerinde şampiyon olan Asil, Türkiye'ye geldikten sonraki süreci ve ileriye dönük hedeflerini AA muhabirine anlattı.

TÜRKİYE'DEN GELEN TEKLİF CAZİP, DESTEK BÜYÜKTÜ



Asil, 2017'de Ticaret Fakültesi'nin ilk sınıfında okurken eğitimine ve cimnastiğe Türkiye'de devam etmesi için teklif aldığını söyledi.

Gelen teklif çok cazip olduğu için Türkiye'ye gittiğini, gördüğü destek ve ilginin daha büyük olduğunu ve bu teklifi almaktan ötürü mutluluk duyduğunu dile getiren Asil, "Gerçekleştirmek istediğim bir hayalim vardı. Türkiye'deki imkanlar ve verilen destekle her geçen gün hayalime biraz daha yaklaşıyorum ve bu beni mutlu ediyor." dedi.

TÜRKİYE'DE İMKAN VAR, ÇALIŞIRSAN BAŞARIRSIN



Artistik cimnastiğin kolay bir spor olmadığını, antrenörlere, ekipmanlara, finansmana ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyulduğunu anlatan Asil, şöyle konuştu:



"Bütün bunlar Türkiye'de vardı. Bütün imkanlar önüne serilirse ve sen de çalışırsan sonuç alırsın. Başarılı olmak isteyen herkesi destekliyorlar. Teknik ekip beni çok destekledi ve Türkiye'ye pek çok madalya getirebileceğime ve şampiyon olabileceğime inanmamı sağladı."

Asil, Türk milli takımındakilerden gördüğü desteğe dikkati çekerek, "Türk takımı adına daha çok madalya kazanmak istiyorum. Hedefim olimpiyatlarda madalya kazanmak. Küçükken 'olimpiyatlarda madalya kazanmayı istiyorum' desem bana gülerlerdi. Ama çalışırsan hiçbir şey imkansız değil." ifadesini kullandı.

AİLESİNDEN VE ANTRENÖRLERİNDEN DESTEK ALDI



Cimnastiğin destek ve uzun seneler süren antrenman gerektiren zor bir spor olduğunu vurgulayan Asil, Mısır'da iken kendisini Ukraynalı antrenörünün desteklediğini ve onun sayesinde Türkiye'ye gittiğini söyledi.



Ailesinin, "başka bir ülkeye gitmek istediğini" söylediğinde, hayalini gerçekleştirmesi için ona destek olduğunu aktaran Asil, 7 yıl boyunca Mısır'daki ailesini hiç ziyaret etmediğini ve bu durumun onu biraz zorladığını dile getirdi.

Türk milli takımına girdiğinden beri düzenlenen şampiyonalarda hep ilk üçe girdiklerini ve bu sayede kendisini kanıtlama fırsatı bulduğunu ifade eden Asil, ileride Türk takımının antrenörü olmayı da istediğini, bundan gurur duyacağını sözlerine ekledi.