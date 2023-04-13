İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2023 Perşembe / 23 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3288
  • EURO
    21,3831
  • ALTIN
    1266.54
  • BIST100
    5135.55
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Adem Asil'den altın madalya

Antalya'da düzenlenen 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda erkekler genel tasnifte milli cimnastikçi Adem Asil 84.965 puan ile altın madalyaya uzandı.

IHA13 Nisan 2023 Perşembe 21:09 - Güncelleme:
Adem Asil'den altın madalya
ABONE OL

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü gün zorlu mücadelelere sahne olurken, erkekler genel tasnifte milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı.

11-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda yapılan 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bugün erkekler genel tasnif finali gerçekleştirildi. Milli takımda Adem Asil ve Ahmet Önder madalya için mücadele etti. Adem Asil, 84.965 puanla Avrupa şampiyonu olurken, Büyük Britanya'dan Jarman Jake 83.463 puanla ikinci, Ukrayna'dan Illia Kovtun ise 83.032 puanla üçüncü sırada yer aldı. Milli sporcu Ahmet Önder ise finali 78.265 puanla 21'inci sırada sonlandırdı.

39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı şampiyona, yarın kadınlar genel tasnif finaliyle devam edecek ve 16 Nisan'da sona erecek.

  • adem asil
  • 10 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası
  • Antalya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.