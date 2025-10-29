İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9476
  • EURO
    48,8273
  • ALTIN
    5408.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adem Bona savunmaya duvar ördü! Philadelphia 76ers 4'te 4 yaptı
Spor

Adem Bona savunmaya duvar ördü! Philadelphia 76ers 4'te 4 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, uzatmaya giden maçta Washington Wizards'ı deplasmanda 139-134 yenerek 4'te 4 yaptı.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
Adem Bona savunmaya duvar ördü! Philadelphia 76ers 4'te 4 yaptı
ABONE OL

Philadelphia 76ers'ta Tyrese Maxey, 39 sayı ve 10 asist üreterek galibiyetin mimarı olurken milli basketbolcu Adem Bona ise 2 sayı, 5 ribaunt, 5 blokla oynadı.

Maçın sonlarına doğru yaptığı savunmayla öne çıkan Adem Bona, dördüncü çeyrekte dört, uzatmada ise bir şuta karşı bloklarıyla duvar ördü.

İlk üç çeyrekte 110 sayı üreten ve dördüncü periyotta 16 sayıda kalan Washington Wizards'ta Alex Sarr, 31 sayı kaydetti.

SON ŞAMPİYON OKLAHOMA CİTY THUNDER 5'TE 5 YAPTI

Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Sacramento Kings'i 107-101 yenerek 5'te 5 yaptı.

Son şampiyon Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Kings'te ise Zach LaVine 23 sayı, DeMar DeRozan 19 sayı ve Domantas Sabonis 10 sayı ve 18 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 134-139 (Uzatmada)

Miami Heat-Charlotte Hornets: 144-117

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 121-111

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 107-101

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 98-79

  • Adem Bona
  • Philadelphia 76ers

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.