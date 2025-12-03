İSTANBUL 16°C / 7°C
  • Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Washington Wizards'ı yendi
Spor

Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Washington Wizards'ı yendi

NBA'de milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında konuk ettiği Washington Wizards'ı 121-102'lik skorla mağlup etti.

3 Aralık 2025 Çarşamba 10:51
Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Washington Wizards'ı yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Washington Wizards'ı 121-102 yendi.

Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada, 76ers'ın genç oyuncusu Adem Bona 4 sayı ve 5 ribauntluk performans sergiledi.

Tyrese Maxey 35 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jared McCain 14 sayı kaydetti.

Wizards'da Tristan Vukcevic 16 sayı, Justin Champagnie, Marvin Bagley ve Will Riley 13'er sayıyla oynadı.

ANTHONY EDWARDS'DAN 44 SAYI

Smoothie King Center'da oynanan karşılaşmada Minnesota Timberwolves, uzatmalarda New Orleans Pelicans'ı 149-142 mağlup etti.

Timberwolves'da Anthony Edwards 44 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Rudy Gobert 26 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparken Naz Reid 18 sayıyla oynadı.

Pelicans'da Trey Murphy'nin 33 sayı ve 15 ribauntluk "double-double" performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Saddiq Bey 22 sayı, Derik Queen ve Jeremiah Fears ise 21'er sayıyla oynadı.

CELTİCS'İ JAYLEN BROWN GALİBİYETE TAŞIDI

Boston Celtics, Jaylen Brown'ın 42 sayıyla oynadığı maçta, evinde New York Knicks'i 123-117 mağlup etti.

Celtics'de, Derrick White 22, Anfernee Simons 12 ve Josh Minott 11 sayıyla Celtics'i galibiyete taşıyan diğer isimler oldu.

Knicks'te Mikal Bridges 35 ve Karl-Anthony Towns da 29 sayı üretti.

