4 Mart 2026 Çarşamba
  • Adem Bona'nın çabası yetmedi! San Antonio, Philadelphia'yı farklı yendi
Adem Bona'nın çabası yetmedi! San Antonio, Philadelphia'yı farklı yendi

NBA'de San Antonio Spurs, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 131-91 mağlup etti. Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona 6 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynadı.

4 Mart 2026 Çarşamba 11:00
NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşmayla devam etti. San Antonio Spurs, Xfinity Mobile Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 131-91'lik skorla mağlup etti ve 44. galibiyetini kazandı. Son 13 müsabakada 12. galibiyetini elde eden San Antonio'da Devin Vassell ile Dylan Harper 22'şer sayı kaydederken, Victor Wembanyama da 10 sayı, 8 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 28. yenilgisini alan Philadelphia'da ise milli basketbolcu Adem Bona, 6 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle mücadele ederken, Tyrese Maxey 21 sayı ve Jabari Walker da 20 sayıyla maçı tamamladı.

LUKA DONCİC'TEN DOUBLE DOUBLE

Los Angeles Lakers ise evinde oynadığı New Orleans Pelicans'ı 110-101 mağlup etti. Ligde üst üst 3, toplamda 37. galibiyetini kazanan Lakers'ta Luka Doncic 27 sayı, 10 ribaund ile double double yaparken, LeBron James de 21 sayı, 7 asist üretti. Ligdeki 44. yenilgisini alan New Orleans'ta ise Zion Williamson 24 sayı, Trey Murphy de 21 sayı attı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 126 - Washington Wizards: 109

Charlotte Hornets: 117 - Dallas Mavericks: 90

Cleveland Cavaliers: 113 - Detroit Pistons: 109

Miami Heat: 124 - Brooklyn Nets: 98

Toronto Raptors: 95 - New York Knicks: 111

Minnesota Timberwolves: 117 - Memphis Grizzlies: 110

Philadelphia 76ers: 91 - San Antonio Spurs: 131

Chicago Bulls: 108 - Oklahoma City Thunder: 116

Los Angeles Lakers: 110 - New Orleans Pelicans: 101

Sacramento Kings: 103 - Phoenix Suns: 114

  • San Antonio
  • Philadelphia
  • Adem Bona

