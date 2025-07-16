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  • Adem Bona'nın yıldızlaştığı maçta Philadelphia 76ers rahat kazandı
Spor

Adem Bona'nın yıldızlaştığı maçta Philadelphia 76ers rahat kazandı

NBA Yaz Ligi'nde Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Adem Bona, Washington Wizards'a karşı alınan 74-58'lik galibiyete performansıyla dikkatleri üzerine topladı.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 12:03 - Güncelleme:
Adem Bona'nın yıldızlaştığı maçta Philadelphia 76ers rahat kazandı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Adem Bona, Washington Wizards'a karşı alınan 74-58'lik galibiyete 9 sayı, 8 ribaunt, 6 blok ve 1 asist ile katkı sağladı.

Las Vegas'ta oynanan NBA Yaz Ligi maçında, Philadelphia 76ers ile Washington Wizards karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 74-58 kazanan 76ers'ta milli oyuncu Adem Bona, 9 sayı, 8 ribaunt, 6 blok ve 1 asist ile yeni sezon öncesi performansıyla dikkati çekti.

76ers'ta Justin Edwards, 17 sayı ile takımın en skorer oyuncusu olurken Wizards'ta ise AJ Johnson 20 sayı attı.

  • adem bona
  • Philadelphia 76ers

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