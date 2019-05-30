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Adem Büyük Malatyaspor'a veda etti

Yeni Malatyaspor'un golcü futbolcusu Adem Büyük, takımına veda etti.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da kaptan Adem Büyük, takımına veda etti.
 
Adem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1,5 sene kaptanlığını yaptığım Malatyaspor'a veda ediyorum" dedi.
 
Tecrübeli oyuncunun açıklamaları şu şekilde;
 
"İlk geldiğim günden itibaren sevgi ve desteklerini esirgemeyen her fırsatta bütün takım arkadaşlarımın hakkını savunan ve arkasında duran ve kollayan büyük Malatyaspor taraftarı ve Malatyaspor halkı; 1,5 sene kaptanlığını gururla yaptığım Malatyamıza bugün veda ediyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Üzüldük ve üzdük ama sonunda başardık. Hayallerimize Gizli kahramanlarımız kulüp çalışanlarıyla beraber ulaştık. Bu gurur hepimizin. Hakkım varsa helal olsun. Sizlerde hakkınızı helal edin."
 
Adem Büyük, Malatyaspor kariyeri boyunca çıktığı 60 karşılaşmada 10 gol 7 asistlik performans sergilemişti.

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