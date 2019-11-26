Adem Büyük'ün açıklamaları şu şekilde:

Duygularım karmakarışık. Sevinçliyim çok üzgünüm. Bugün gerçek Galatasaray'ın neler yapabileceğini gösterdik. Üzgünüz, yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlarımın mücadelesinden taraftarımızın da desteğinden dolayı çok teşekkür ederim. Futbol bu, en ufak konsantrasyon hatasında golü yedik. Sanırım Marcao'ya çarptı, direkt Muslera'ya gitse gol olmayacaktı.