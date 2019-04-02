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Adem Büyük'ten taraftar tepkisine cevap: Her deplasmanda olduğu gibi bana patlıyorlar

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Aleksić ve Adem Büyük, maç sonrası basına konuştu.

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Malatyasporlu Aleksic yaptığı açıklamada, 2. karşılaşmada turu alacaklarını ifade ederken, "Bu maç önemliydi, gol atmamız daha da önemliydi. İlk yarı iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. 2. maçta Malatya'da bitirmeye çalışacağız, burada bitirmediğimiz maçı." dedi.

Adem Büyük, son dakikalarda yakaladıkları pozisyonları değerlendirmeleri halinde büyük bir avantaj yakalayacakların ifade etti ve, "İki takım da iyi mücadele etti diyebilirim. Galatasaray büyük bir camia biz de iyi bi takımız. Mücadele gücü yüksek bir maçtı. Son dakikalarda 2 tane pozisyonumuz var, atsaydık avantaj tamamen bize geçecekti. Avantaj gibi görünmüyor bence çünkü kendi sahamızda 1 gol yersek elenebiliyoruz. Kupa'da ilerlemek istiyoruz. Galatasaray'a da kendi yarışında başarılar diliyorum." dedi.

"FAUL BANA YAPILIYOR, TEPKİ GÖRÜYORUM!"

Tecrübeli futbolcu, konuşmasının sonunda Galatasaray taraftarı tarafıdan protesto edilmesine dair yaptığı açıklamada, "Beni etkilemiyor açıkçası. Bana faul yapılıyor, benim canım yanıyor ama tepkiyi ben görüyorum. Bizim de canımız yanıyor, normal karşılasınlar. Kendi sahanızdaysanız, gol atamıyorsanız, reaksiyon gösteriyorlar. Her deplasmanda olduğu gibi bana patlıyorlar, çok da önemli değil, teşekkür ederim." diyerek görüşlerini aktardı.

(Sporx)

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