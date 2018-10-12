Adem Ljajic 6 maç yok

BEŞİKTAŞ’A UEFA Uluslar Ligi’ndeki Karadağ ve Romanya maçları için milli takım aday kadrosuna çağırılan Sırp yıldızı Adem Ljajic’ten kara haber. Sakatlığı nedeniyle Karadağ karşılaşması öncesi kadrodan çıkartılan 27 yaşındaki futbolcunun sağ kasık adalesinde (adductor) yırtık tespit edildiği bildirildi. Siyah-Beyazlılar, Ljajic’in durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL’A GELECEK

“Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic’in sağ kasık adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine Belgrad’da milli takım doktorları kontrolünde başlanmıştır. Avrupa Uluslar Lig karşılaşmaları için Sırp Milli Takımı’nda olan futbolcumuz 15 Ekim Pazartesi günü Türkiye’ye dönecek ve tedavisine İstanbul’da devam edilecektir. Ljajic’in en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.”

LİGDE 4, AVRUPA’DA 2 MAÇ KAÇIRACAK

27 yaşındaki Sırp 10 numara, ilk olarak Beşiktaş’ın 21 Ekim Pazar günü Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmayı kaçıracak. Ljajic, bu karşılaşmanın yanı sıra ligde Çaykur Rize (29 Ekim), Başakşehir (3 Kasım) ve Sivas (11) müsabakalarında da forma giyemeyecek. Sırp oyuncu, sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi’nde 25 Ekim ve 8 Kasım’daki Genk maçlarında da takımını yalnız bırakacak.