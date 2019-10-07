Adem Ljajic, Abdullah Avcı'nın sabrını taşırdı!
Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor karşısında sadece 45 dakika sahada kaldı.
Kartal'da son dönemin en formsuz isimlerinden Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor karşısında sadece 45 dakika sahada kaldı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yine 11'de forma verdiği yıldız futbolcuyu etkisiz oyunu ve top kayıpları nedeniyle devre sonunda sürpriz şekilde oyundan aldı.
Avcı, Wolverhampton maçından sonra yaptığı açıklamada Ljajic'in performansından memnun olmadığını ifade ederek, yıldız futbolcuya uyarılarda bulunduğunu söylemişti.
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