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Adem Ljajic: Bir iyi bir kötü oynamak bize yakışmıyor

Adem Ljajic, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic, Süper Lig'de kazandıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ljajic, çok iyi bir performans gösterdiklerini söylerken ''Çok iyi bir performans ortaya koyduk. Muhtemelen en iyi performansımızı ortaya koyduk. Bir iyi bir kötü oynamak bize yakışmıyor, bunu süreki olarak yapmalıyız. Bu akşamın performansını süreli olarak sahaya yansıtmamız gerekiyor'' dedi.

Yıldız oyuncu oynadığı pozisyonla ilgili sorulan soruyu da ''Buna karar verecek kişi teknik direktörümüz, o hangi pozisyonda oynanmamı isterse orada oynayacağım. Kagawa ile merkezde, sağda yada solda da oynayabilirim. Karar hocama kalmış'' sözleriyle yanıtladı.

(Sporx)

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