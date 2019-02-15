Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisinde yok
Gol sevincinde bayrak direğini tekme atarak kıran Adem Ljajic, sarı kart gördü ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, 70. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-1 öne geçirdi.
Golden sonra büyük bir sevinç yaşayan Adem Ljajic, köşe direğine tekme atarak kırdı. Sırp oyuncu, bu sevinç sonrası hakem Cüneyt Çakır'dan sarı kart gördü.
Sarı kart sınırında olan Adem Ljajic, gelecek hafta Vodafone Park’ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
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