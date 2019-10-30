Ülkesindeki bir televizyon programına konuşan Ljajic, "Kariyerimde yurt dışında hiç şampiyonluk yaşamadım. Beşiktaş'a transfer olmamdaki en büyük etken buydu. Geçen sezon olamadık ama bu sezon şampiyonluk görmeyi çok istiyorum" dedi.

Performansına da değinen Ljajic, "Geçen sezon da durgun başlamıştım ama sonradan açıldım. Kısa sürede herkesin bildiği Ljajic'i izlettireceğim" sözlerini kullandı.

Boşnak asıllı futbolcu, forma giydiği son altı maçta gol ve asist katkısında bulunamadı.

(Türkiye)