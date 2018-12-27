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Adem Ljajic için Tornio'dan resmi açıklama

Torino Başkanı Urbano Cairo, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Adem Ljajic hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic için İtalyan ekibinin başkanı Urbano Cairo'dan flaş açıklamalar geldi.

Urbano Cairo, Ljajic'in Torino'ya geri döneceği iddiaları hakkında konuşurken ''Kimseyle konuşmadık. Ancak kesinlikle dönmeyeceğini söyleyebilirim. Biz Ljajic'i bu sezon için verdik. Sezon içinde de ne Beşiktaş'tan ne de Ljajic'in kendisinden bir şey duydum. Eğer serbest bırakıyorlarsa da kendi sebepleri vardır.'' sözlerini kullandı.

FİKRET ORMAN: ''SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR''

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ''Ljajic'in sözleşmesinde 20 maç diye bir madde var herhalde, oynarsa sözleşmesi alınacak diye bir madde. Çok genç, başarılı, önemli özellikleri var.'' şeklinde konuşmuştu.

27 yaşındaki Sırp futbolcu, Beşiktaş ile bu sezon 16 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist kaydetti.

(Sporx)

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