Adem Ljajic maziyi aratıyor

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KARTAL’DA geçen sezonun yıldızları arasında yer alan Adem Ljajic bu sezonki performansı ile adeta dip yaptı. Geçen sezon Beşiktaş’ta 32 resmi maça çıkıp 9 gol, 13 asistlik performans ortaya koyan Sırp futbolcu, bu sezon 8 maçta sadece 2 gol atarken, 3 de asist yapabildi. Ljajic, Alanyaspor karşılaşmasında da sahanın en etkisiz isimlerinden birisi olarak öne çıktı. İlk yarıda sadece 20 kez topla buluşan Ljajic, kaleye hiç şut çekmedi, 3 ortanın 2’sinde isabet sağlayamadı ve 9 top oynarken, sadece 9 isabetli pas atabildi. Bu kötü performansı sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı da 28 yaşındaki futbolcuyu ikinci devrede oyundan aldı.