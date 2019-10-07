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Adem Ljajic maziyi aratıyor

Geçen sezon 9 gol, 13 asistle Beşiktaş’ın parlayan isimleri arasına giren Sırp oyuncu bu sezon 2 gol, 3 asistte kalırken, son Alanya maçındaki kötü performansı ile adeta dip yaptı.

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STAR

KARTAL’DA geçen sezonun yıldızları arasında yer alan Adem Ljajic bu sezonki performansı ile adeta dip yaptı. Geçen sezon Beşiktaş’ta 32 resmi maça çıkıp 9 gol, 13 asistlik performans ortaya koyan Sırp futbolcu, bu sezon 8 maçta sadece 2 gol atarken, 3 de asist yapabildi. Ljajic, Alanyaspor karşılaşmasında da sahanın en etkisiz isimlerinden birisi olarak öne çıktı. İlk yarıda sadece 20 kez topla buluşan Ljajic, kaleye hiç şut çekmedi, 3 ortanın 2’sinde isabet sağlayamadı ve 9 top oynarken, sadece 9 isabetli pas atabildi. Bu kötü performansı sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı da 28 yaşındaki futbolcuyu ikinci devrede oyundan aldı.

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