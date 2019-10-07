Adem Ljajic maziyi aratıyor
Geçen sezon 9 gol, 13 asistle Beşiktaş’ın parlayan isimleri arasına giren Sırp oyuncu bu sezon 2 gol, 3 asistte kalırken, son Alanya maçındaki kötü performansı ile adeta dip yaptı.
STAR
KARTAL’DA geçen sezonun yıldızları arasında yer alan Adem Ljajic bu sezonki performansı ile adeta dip yaptı. Geçen sezon Beşiktaş’ta 32 resmi maça çıkıp 9 gol, 13 asistlik performans ortaya koyan Sırp futbolcu, bu sezon 8 maçta sadece 2 gol atarken, 3 de asist yapabildi. Ljajic, Alanyaspor karşılaşmasında da sahanın en etkisiz isimlerinden birisi olarak öne çıktı. İlk yarıda sadece 20 kez topla buluşan Ljajic, kaleye hiç şut çekmedi, 3 ortanın 2’sinde isabet sağlayamadı ve 9 top oynarken, sadece 9 isabetli pas atabildi. Bu kötü performansı sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı da 28 yaşındaki futbolcuyu ikinci devrede oyundan aldı.
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