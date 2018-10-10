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Adem Ljajic sakatlandı, aday kadrodan çıkarıldı

Sırbistan Milli takımı kadrosunda bulunan Adem Ljajic sakatlandı, Karadağ ve Romanya maçlarının kadrosundan çıkarıldı.

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Süper Lig’den milli arada ülkesine giden futbolculardan ikinci kötü haber Beşiktaşlı Adem Ljajic’den geldi. Fenerbahçeli Islam Slimani dün, Cezayir Milli Takımı kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılmış, Benin maçında oynamayacağı açıklanmıştı.

Karadağ’a götürülmedi

Sırbistan’ın Karadağ ve Romanya ile yapacağı karşılaşmalar için milli takıma davet edilen Adem Ljajic de bugün sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. UEFA Uluslar Ligi’nde yarın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak olan takımda, siyah-beyazlı oyuncu kafileden çıkarıldığı ve Karadağ’a götürülmedi.

‘İstanbul’a geri gönderildi’

Romanya ile Pazar günü yapacakları sıradaki karşılaşmada da forma giyemeyeceği belirtilen Adem Ljajic’in, tedavisinin yapılmak üzere İstanbul’a gönderildiği bildirildi. Futbolcunun sağ bacak kaslarından bir sakatlık yaşadığı belirtilirken, bir açılmadan söz edilmekle birlikte detaylı durumunun buradaki tetkiklerden sonra belli olacağı belirtildi.   

(Skorer)

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