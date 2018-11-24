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Adem Ljajic: Sarpsborg maçından sonra Galatasaray derbisine odaklanabiliriz

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği mücadelede yıldızlaşan Adem Ljajic, maç sonrasında konuştu.

Mutlu olduğunu söyleyen Ljajic, "Beşiktaş formasıyla ilk golümü attığım için çok mutluyum. Takım halinde çok iyi oynadık, ben de galibiyete katkıda bulundum. Takım olarak iyiydik ve kişisel performansımdan da memnunum" dedi.

Galatasaray maçından önce Sarpsborg maçlarının olduğunu vurgulayan Ljajic, "Şimdi hedefimiz Sarpsborg maçı. O maçı kazandıktan sonra Galatasaray maçına odaklanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Serbest vuruşlarda Quaresma ile arasındaki seçimi Güneş'in yaptığını söyleyen yetenekli oyuncu, "Önemli özelliklerimden biri serbest vuruşlarım. Burada kararı hoca verir. Quaresma ile gayet iyi anlaşıyoruz. Çok büyük bir oyuncu, çok önemli bir karakter. İyi bir ilişkimiz var" diye konuştu.

(Sporx)

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