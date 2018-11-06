Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi
Beşiktaş'ın Sırbistanlı futbolcusu Adem Ljajic, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Karadağ ve Litvanya maçlarının aday kadrosuna davet edildi.
Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Litvanya ile oynayacağı maçların 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı.
Grupta 8 puanla lider olan Sırbistan'ın aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel-Aviv), Aleksandar Jovanovic (Huesca)
Defans: Antonio Rukavina (Astana), Uros Spajic (Krasnodar), Nemanja R. Miletic (Partizan), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Jagos Vukovic (Olympiacos), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Aleksandar Kolarov (Roma), Milan Rodic (Kızılyıldız)
Orta saha: Nemanja Matic (Manchester United), Nemanja Maksimovic (Getafe), Sasa Lukic (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Ljubomir Fejsa (Benfica), Branko Jovicic (Kızılyıldız), Dusan Tadic (Ajax), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Adem Ljajic (Beşiktaş), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Nemanja Radonjic (Marsilya)
Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt)
Her iki maçı da kendi sahasında oynayacak olan Sırbistan, 17 Kasım'da Karadağ, 20 Kasım'da ise Litvanya ile karşılaşacak.
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