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  • Adem Ljajic'den Beşiktaş'a müjdeli haber! İki kulüp talip oldu
Spor

Adem Ljajic'den Beşiktaş'a müjdeli haber! İki kulüp talip oldu

Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Adem Ljajic için İtalya Serie A'dan iki takım devreye girdi. Genoa ve Torino'nun Adem için girişimlere başladığı, Torino'nun Adem transferini bitirmek için daha avantajlı olduğu belirtildi.

Star.com.tr24 Haziran 2021 Perşembe 18:21 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 18:21
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Beşiktaş'ta sezonu çifte kupayla kapatan Adem Ljajic siyah beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon bekleneni tam olarak sahaya yansıtamayan ve teknik heyetle sorun yaşayan Adem yeni sezonda Sergen Yalçın tarafından kadroda düşünülmüyor. Gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı alan siyah beyazlılara İtalya'dan müjdeli haber geldi.

TORINO VE GENOA DEVREDE

İtalya Serie A'da daha önceki yıllarda forma giyen Adem Ljajic için Torino ve Genoa devreye girdi. İtalya basınından Rudy Galetti'nin aktardığı habere göre ilk önce Genoa'nın talip olduğu Adem'e Torino da talip oldu. Torino ekibinin teknik direktörü Ivan Juric'in Adem'i ısrarla kadrosunda görmek istediği belirtildi. Adem Ljajic'in daha öncede formasını giydiği Torino'ya daha yakın olduğu iddia edildi. İtalyan gazeteciye göre Ljajic Torino'nun gelecek sezon için ilk takviyelerinden birisi olacak.

Star.com.tr

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