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Adem Ljajic'in sağ kasık adalesinde yırtık

Beşiktaş Kulübü, Sırbistan Milli Takım kampında sakatlanan yıldız oyuncu Adem Ljajic'le ilgili açıklama yaptı.

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Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sırbistan milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic’in sağ kasık adalesinde (adductor) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine Belgrad’da milli takım doktorları kontrolünde başlanmıştır.

Futbolcumuz Adem Ljajic, 15 Ekim Pazartesi günü ülkemize dönecek ve tedavisine İstanbul’da devam edilecektir."

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