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Adem Ljajic'in sezon sonu Torino'ya döneceği iddia edildi

Beşiktaş’ta Pepe ile yolların ayrılmasının ardından Avrupa basınında çeşitli haberler yer almaya devam ediyor.

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Marca’nın yaptığı haberlerin ardından bu kez de İtalya basınından flaş bir iddia geldi. İtalya basınında yer alan haberde; Adem Ljajic’in geleceğinin Beşiktaş’ı vuran ekonomik kriz nedeniyle değişebileceği yazıldı.

Pepe’nin ekonomik sorunlar nedeniyle kulüpten ayrılması sonrasında yıllık 3 milyon Euro maaş alan ve 6,5 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Ljajic’in de sezon sonunda Torino’ya geri dönebileceği belirtildi.

Milli takımda attığı 2 golün ardından ligde de Beşiktaş’ın oynadığı son 4 maçta 2 gol 2 asist yapan Ljajic’in performansı tarafatrın yüzünü güldürmeye başlamıştı. 

Sezon başında Torino’dan transfer edilen Ljajic, Süper Lig ve Avrupa Ligi olmak üzere 15 maça çıktı. 2 gol atan yıldız fubolcu 3 de asist yaptı.

(Haber1903)

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