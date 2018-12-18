Adem Ljajic'in sezon sonu Torino'ya döneceği iddia edildi
Beşiktaş’ta Pepe ile yolların ayrılmasının ardından Avrupa basınında çeşitli haberler yer almaya devam ediyor.
Marca’nın yaptığı haberlerin ardından bu kez de İtalya basınından flaş bir iddia geldi. İtalya basınında yer alan haberde; Adem Ljajic’in geleceğinin Beşiktaş’ı vuran ekonomik kriz nedeniyle değişebileceği yazıldı.
Pepe’nin ekonomik sorunlar nedeniyle kulüpten ayrılması sonrasında yıllık 3 milyon Euro maaş alan ve 6,5 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Ljajic’in de sezon sonunda Torino’ya geri dönebileceği belirtildi.
Milli takımda attığı 2 golün ardından ligde de Beşiktaş’ın oynadığı son 4 maçta 2 gol 2 asist yapan Ljajic’in performansı tarafatrın yüzünü güldürmeye başlamıştı.
Sezon başında Torino’dan transfer edilen Ljajic, Süper Lig ve Avrupa Ligi olmak üzere 15 maça çıktı. 2 gol atan yıldız fubolcu 3 de asist yaptı.
(Haber1903)
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