Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de rota Ademola Lookman'a çevrildi. Sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Atalanta ile pazarlıklarını sürdürürken İspanya'dan transfere dev bir rakip çıktı.

ATLETICO DEVREDE, FENERBAHÇE ÖNDE

Di Marzio'nun haberine göre LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid de Ademola Lookman için Atalanta'nın kapısını çaldı.

İtalyan temsilcisi, Ademola Lookman için 35 milyon euro civarı bir bonservis bedeli talep ederken Fenerbahçe'nin transferde bir adım önde olduğu bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin Atalanta ile görüşmelerini sürdürdüğü, Ademola Lookman'a da yıllık 9 milyon euro maaş önerdiği aktarıldı.

PERFORMANSI

28 yaşındaki Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 19 resmi karşılaşmada boy gösterdi. Bu maçlarda 3 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, 2 de asist yaptı.