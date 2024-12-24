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Spor

Adı Al-Nassr ile anılıyordu! Youssef En-Nesyri için resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Faslı yıldız Youssef En-Nesyri için Al Nassr iddiaları ortaya atılmıştı. Suudi ekibinden transfer haberlerine cevap geldi. İşte Al Nassr'ın En-Nesyri transferi için cevabı...

24 Aralık 2024 Salı 11:51 - Güncelleme:
Adı Al-Nassr ile anılıyordu! Youssef En-Nesyri için resmi açıklama geldi
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Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transferi olan Youssef En-Nesyri (19.5 milyon euro) için yeniden Al-Nassr iddiaları ortaya atılmıştı.

İlk olarak geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlerde Al-Nassr'ın En-Nesyri için Fenerbahçe'ye astronomik bir teklifte bulunduğu ancak sarı-lacivertlilerin bunu reddettiği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'nin Talisca transferinde sona gelmesinin ardından Suudi basınında Al-Nassr - En-Nesyri haberleri bir kez daha alevlendi.

AL-NASSR'DAN İDDİALARA CEVAP GELDİ

Al-Nassr'ın Talisca'nın yerine En-Nesyri'yi transfer edeceğine dair haberler ülke basınında manşetleri süsledi. Öte yandan Suudi Arabistan ekibi, Faslı golcüyle ilgili çıkan haberlere cevap verdi. Al-Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, En-Nesyri haberlerini kesin bir dille yalanladı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 22 maça çıkan En-Nesyri 9 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

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