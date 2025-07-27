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  • Adı Beşiktaş ile anılıyordu! İşte Emerson Royal'in yeni adresi
Spor

Adı Beşiktaş ile anılıyordu! İşte Emerson Royal'in yeni adresi

Adı daha önce Süper Lig ekibi Beşiktaş ile anılan Emerson Royal'in yeni adresi belli oldu. 26 yaşındaki genç oyuncu Brezilya ekibi Flamengo ile anlaştı. İşte detaylar....

HABER MERKEZİ27 Temmuz 2025 Pazar 10:13 - Güncelleme:
Adı Beşiktaş ile anılıyordu! İşte Emerson Royal'in yeni adresi
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Adı daha öncesinde Beşiktaş ile geçen Emerson Royal'in yeni adresi belli oldu.

Brezilyalı oyuncu Milan'dan ayrılıp ülkesine dönmeye karar verdi ve tercihi Flamengo oldu

Emerson, Flamengo'da 22 numaralı formayı giyecek.

Emerson, Flamengo ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI

Brezilyalı oyuncu için basında Beşiktaş'a satın alma opsiyonu ile geleceği hakkında haberler çıkmıştı.

PERFORMANSI

Emerson Royal, geçtiğimiz sezonda Milan forması ile 26 maça çıktı, gol ve asist katkısında bulunamadı.

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